2021 yılının ‘Yaşayan En Seksi Erkeği’ Paul Rudd oldu

Muhteşem Gatsby, Ant Man, Friends gibi ünlü yapımlarda yer almış Amerika oyuncu Paul Rudd, bir dergi tarafından 2021 yılının ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanının sahibi oldu. Kendisine bu unvanı layık gören dergiyle sevincini paylaşan başarılı oyuncu Rudd, bazı kişilerin bu unvanı almasına çok şaşıracağını belirterek “İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında ‘Ne?’ diyeceklerini bilecek kadar farkındayım. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var.” dedi.

Dergiyle olan röportajında gelecek için yaptığı planlarından bahseden Rudd, “Daha çok yatta olacağımı düşünüyorum. Yatçılık hayatımı genişletmek için heyecanlıyım. Muhtemelen loş ışıkta kara kara düşünme konusunda daha iyi olmaya çalışacağım. Düşünmeyi severim. Bunun daha içe dönük ve gizemli olmama yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunu dört gözle bekliyorum” diye konuştu.