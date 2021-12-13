Miss Universe 2021 (Kainat Güzeli) yarışması bu yıl İsrail’de düzenlendi. 80 aday dereceye girebilmek için yarıştığı, yarışmada Türkiye’yi Cemrenaz Turhan temsil etti.

Birincilik tacını Hindistan’ı temsil eden Harnaaz Sandhu taktı.

Hindistan’ı temsil eden Harnaaz Sandhu birincilik tacına laik görüldü. Sandhu sonuç açıklandıktan sonra mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

Paraguay’ı temsil eden Nadia Ferreira ikinci, Güney Afrika adayı Lalela Mswane yarışmanın üçüncü güzeli oldu.

Türkiye’yi temsil eden Cemrenaz Turhan ise dereceye giremedi.