2021 Bilim-Kurgu güncellemesi: En iyi 10 film

Gelecek, zaman veya uzayda yolculuk, diğer gezegenlerde yaşam ve kontrol dışı teknolojinin ya da uzaylıların yarattığı krizleri konu alan bilim kurgu sineması en basit anlamıyla, bilimden ilham alarak kurgulanan hikayeleri önümüze koyuyor. Soğuk günlerin kurtarıcısı nitelikteki içeriğimiz güncel bir bilim kurgu listesiyle sizlerle.

Komedi mi arıyorsunuz? Ryan Reynolds’un bir video oyunu karakterini oynadığı Free Guy’ı duymuşsunuzdur. Romantizmle karışık bilim kurgu mu arıyorsunuz? Bir kadının mükemmel partneri yani bir robot ile kurulduğu bir rom-com olan I’m Your Man’e bakabilirsiniz. Tüm bunların aksine daha fazla gerilim filmi mi arıyorsunuz? Bir kadının kriyojenik bir kapsüle hapsolduğu Oxygen adlı klostrofobik bir filme ne dersiniz?

Dune

“İnsanın yeni tecrübelere ihtiyacı var. Derinlerde bir şeyi sarsarlar, büyümesine izin verirler. Değişim olmadan içimizde bir şey uyur ve nadiren uyanır. Uyuyan, uyanmalı.”

Dune, yılın en çok beklenen bilim kurgu filmlerinden biriydi. Frank Herbert’in kitabından uyarlanan film, uzak bir gelecekte genç bir adam (Timothée Chalamet), ailesi ve bir madde içeren bir gezegen üzerindeki savaşı konu alıyor. Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa ve Zendaya da oyuncu kadrosunun bir parçası.

Ekstra: Timothee Chalamet 2018’de New York metrosunda Dune okurken.

Ailem Robotlara Karşı (The Mitchells vs. the Machines)

Animasyonlu aile filmi The Mitchell’s vs. the Machines, bir kız ve ailesinin dünyadaki tüm elektronik cihazlar canlanıp bir robot ayaklanmasına katıldığında ne yapacaklarını bulması hakkında. Seslendirme kadrosunda Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph ve Olivia Colman yer alıyor.

I’m Your Man

Bir komedi ve romantizmi aynı anda işleyen bir bilim kurgu filmi havasındaysanız, I’m Your Man’e göz atın. İdeal partneri olarak programlanmış insansı bir robotla (Dan Stevens) üç hafta yaşaması gereken bir araştırmaya katılmayı kabul eden bir arkeolog (Maren Eggert) hakkında.

Oxygen

Gerilim filmi Oxygen, Mélanie Laurent’i neden orada olduğunu veya kim olduğunu hatırlamadan kriyojenik bir kapsülde uyanan bir kadın olarak canlandırıyor. Bölmede etkileşimli bir yapay zeka ile çalışarak oksijeni bitmeden kaçmanın bir yolunu bulması gerekiyor.

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya (Ghostbusters: Afterlife)

Ghostbusters: Afterlife, 80’lerdeki Ghostbusters filmlerinin devamı niteliğinde. Garip olaylar meydana gelmeye başladığında OG Ghostbusters ile bir bağlantıları olduğunu öğrenen bir ailenin takibi konu alınıyor. Başrollerinde ise; McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ve Paul Rudd var.

Don’t Look Up

Don’t Look Up‘da Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, dünyayı bir kuyruklu yıldızın Dünya’yı yok etmek için geldiği konusunda uyarmaya çalışan iki gökbilimciyi canlandırıyorlar.

Gerçek Kahraman (Free Guy)

Ryan Reynolds, Free Guy’da bir video oyununda bu gerçeğin bilincine varan ve aksiyona katılmak istediğine karar veren oyuncu olmayan bir karakter olarak rol alıyor. Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery ve Taika Waititi de başrolde.

Finch

Tom Hanks’in başrolünde olduğu Finch, Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu filmi bir robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfediyor.

Kaçak Yolcu (Stowaway)

Uzay gerilim filmi Stowaway, Mars’a giden bir grup astronotu konu alıyor. Gemi iki yıllık bir görev için ayrıldıktan hemen sonra kazayla kaçak bir yolcu bulana kadar her şey yolunda gidiyor… Ama ardından oksijen kaynakları riske atılıyor. Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson ve Toni Collette başrolde.

Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong, hem 2017’deki Kong: Kafatası Adası’nın hem de 2019’daki Godzilla: Canavarların Kralı’nın devamı niteliğinde. Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård ve Brian Tyree Henry, ikonik canavarlarla savaşan bu karmada başrolde.