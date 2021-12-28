Testi hazırlayan Filiz Şeref Kulu
2022’ye adım atmak üzereyken, 2021’in önemli gündem, moda ve magazin olaylarını mini bir test ile hatırlıyoruz.
Results
#1. Babası Jamie Spears'ın, hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesinden sonra Britney Spears, ne yaptı?
#2. Hangi oyun Squid Game’de oynanmadı?
#3. Mart ayında Harry ve Meghan’ın davetli olduğu çok konuşulan Oprah Winfrey şovunda, düşesin Giorgio Armani elbisesinde hangi sembolik çiçek baskısı var?
#4. 80’li yıllarda Gucci ailesinde yaşanan cinayetin hikayesini anlatan Ridley Scott’ın House of Gucci filmindeki görüntüler mart ayından beri önümüze düşüyordu. Özellikle hangi görünüm internette viral oldu?
#5. Eylül ayında düzenlenen The Met Gala, çarpıcı kırmızı halı görünümlerine sahne oldu. Versace pelerin giyerek ve altından iki kıyafet daha çıkararak çoklu kişilik gösteren sanatçı kimdi?
#6. CDFA Moda İkonu Ödülü’ne kim layık görüldü?
#7. Gigi Hadid, Zayn Malik ile neden ayrıldı?
#8. Maid dizisinde rol alan Margaret Qualley, dizideki annesi Andie MacDowell’ın gerçek hayatta nesi oluyor?
#9. Timothée Chalamet, Dune ve The French Dispatch filmleri ile yılın yükselen yıldızlarından bir oldu. Peki Chalamet, bu yıl aşağıdakilerden hangisini yapmadı?
#10. Harry Potter’ın kaçıncı yılı için özel bir buluşma filmi düzenlendi?
#11. ABD senatörü Bernie Sanders’ın, Başkan Joe Biden’ın yemin töreninde taktığı yün eldivenleri, beklenmedik bir moda aksesuarı oldu. Peki, acaba Sanders bu eldivenleri nereden aldı?
#12. Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti 17 yıl sonra bir araya gelerek gündemimize oturdu. Peki çift ilk kez hangi kırmızı halıda boy gösterdi?