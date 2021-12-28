Testi hazırlayan Filiz Şeref Kulu

2022’ye adım atmak üzereyken, 2021’in önemli gündem, moda ve magazin olaylarını mini bir test ile hatırlıyoruz.

Results #1. Babası Jamie Spears'ın, hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesinden sonra Britney Spears, ne yaptı? Instagram’da çıplak fotoğraflarını yayınladı Instagram’da çıplak fotoğraflarını yayınladı 13 yılın ardından bir kadeh şampanya içti 13 yılın ardından bir kadeh şampanya içti Noel’i iki ay önce kutladı Noel’i iki ay önce kutladı Hepsi Hepsi #2. Hangi oyun Squid Game’de oynanmadı? Saklambaç Saklambaç Misket Misket Halat çekme Halat çekme Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık kırmızı ışık #3. Mart ayında Harry ve Meghan’ın davetli olduğu çok konuşulan Oprah Winfrey şovunda, düşesin Giorgio Armani elbisesinde hangi sembolik çiçek baskısı var? Üzerinde çarpı işareti olan bir İngiliz gülü Üzerinde çarpı işareti olan bir İngiliz gülü Yeniden doğuşu simgeleyen beyaz bir nilüfer Yeniden doğuşu simgeleyen beyaz bir nilüfer Masumiyeti temsil ettiği düşünülen bir frezya Masumiyeti temsil ettiği düşünülen bir frezya İkonik bir Hollanda lalesi İkonik bir Hollanda lalesi #4. 80’li yıllarda Gucci ailesinde yaşanan cinayetin hikayesini anlatan Ridley Scott’ın House of Gucci filmindeki görüntüler mart ayından beri önümüze düşüyordu. Özellikle hangi görünüm internette viral oldu? Al Pacino ve Adam Driver tarafından giyilen XXXL gözlükler Al Pacino ve Adam Driver tarafından giyilen XXXL gözlükler Jared Leto’nun farklı şık tarzı Jared Leto’nun farklı şık tarzı Adam Driver ve Lady Gaga'nın après-ski look’u Adam Driver ve Lady Gaga'nın après-ski look’u Gaga'nın binicilik stili Gaga'nın binicilik stili #5. Eylül ayında düzenlenen The Met Gala, çarpıcı kırmızı halı görünümlerine sahne oldu. Versace pelerin giyerek ve altından iki kıyafet daha çıkararak çoklu kişilik gösteren sanatçı kimdi? Jared Leto Jared Leto Lil Nas X Lil Nas X Lee Jung-jae Lee Jung-jae ASAP Rocky ASAP Rocky #6. CDFA Moda İkonu Ödülü’ne kim layık görüldü? Zendaya Zendaya Kendall Jenner Kendall Jenner Dakota Johnson Dakota Johnson Lily Collins Lily Collins #7. Gigi Hadid, Zayn Malik ile neden ayrıldı? Şiddetli geçimsizlik Şiddetli geçimsizlik Zayn’ın Gigi’yi aldatması Zayn’ın Gigi’yi aldatması Zayn’ın Gigi’nin annesi Yolanda’ya şiddet uygulaması Zayn’ın Gigi’nin annesi Yolanda’ya şiddet uygulaması Zayn’ın iyi bir baba olmaması Zayn’ın iyi bir baba olmaması #8. Maid dizisinde rol alan Margaret Qualley, dizideki annesi Andie MacDowell’ın gerçek hayatta nesi oluyor? Yeğeni Yeğeni Gelini Gelini Kızı Kızı Hiçbir şeyi Hiçbir şeyi #9. Timothée Chalamet, Dune ve The French Dispatch filmleri ile yılın yükselen yıldızlarından bir oldu. Peki Chalamet, bu yıl aşağıdakilerden hangisini yapmadı? Bir çiftlikte Noel ağaçları arasında TikTok videosu yayınlandı Bir çiftlikte Noel ağaçları arasında TikTok videosu yayınlandı Slytherin damgalı bir kazak giydi Slytherin damgalı bir kazak giydi Orta Çağ ayakkabılarını anımsatan ayakkabısıyla gündeme geldi Orta Çağ ayakkabılarını anımsatan ayakkabısıyla gündeme geldi Xbox 360 denetleyicilerini modifiye ettiği yönündeki söylentilerden kaçtı Xbox 360 denetleyicilerini modifiye ettiği yönündeki söylentilerden kaçtı #10. Harry Potter’ın kaçıncı yılı için özel bir buluşma filmi düzenlendi? 10 10 20 20 15 15 25 25 #11. ABD senatörü Bernie Sanders’ın, Başkan Joe Biden’ın yemin töreninde taktığı yün eldivenleri, beklenmedik bir moda aksesuarı oldu. Peki, acaba Sanders bu eldivenleri nereden aldı? Şikago’da öğrencilik yıllarında almıştı Şikago’da öğrencilik yıllarında almıştı Belediye başkanı olduğu Vermont’taki emekli bir ilkokul öğretmeninden Belediye başkanı olduğu Vermont’taki emekli bir ilkokul öğretmeninden Camden Market'taki bir vintage mağazasından Camden Market'taki bir vintage mağazasından İki sene önceki ziyareti sırasında İngiltere’den İki sene önceki ziyareti sırasında İngiltere’den #12. Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti 17 yıl sonra bir araya gelerek gündemimize oturdu. Peki çift ilk kez hangi kırmızı halıda boy gösterdi? LACMA Gala LACMA Gala Oscar Ödülleri Oscar Ödülleri Venedik Film Festivali Venedik Film Festivali The Met Gala The Met Gala finish