Son aylarda Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından yaşananlar olaylar Twitter’ın herkesin diline dolanmasını sağlamıştı. Dev sosyal medya platformu Musk ile gündemde olsa da son zamanlarda bazı güvenlik ihlalleri de yaşıyordu. Bundan birkaç ay önce hackerların 5 milyondan fazla kullanıcının verilerini çaldığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise yine benzer bir güvenlik ihlalinin yaşandığı bildirildi. Gelen bilgiler bu sefer etkilenen kullanıcı sayısının çok daha fazla olduğunu ortaya koyarak endişe yarattı. BBC’nin aktardığına göre siber suç firması Hudson Rock’tan Alon Gal, 200 milyondan fazla kullanıcının bilgilerinin çalındığını ifade etti.