Ülkece gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Kaybettiğimiz tüm canlara Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Umarım en kısa sürede yaralarımızı sararız. Ama biliyoruz ki 6 Şubat sonrası hiçbirimiz bir daha aynı insanlar olmayacağız ☹

Öncelikle geçtiğimiz Dolunaydan biraz bahsetmek istiyorum. Aslan Dolunayı oldukça sertti ve sonrasında depremselliği tetikleyen bir gökyüzü hakimiyeti vardı. İçinde ne yazık ki Uranüs faktörü olduğundan bu şekilde bir yıkımı kimse tahmin bile edemezdi. Çünkü Uranüs her zaman beklenmeyeni getiren ve yıkım etkisi çok güçlü bir gezegen. Kitle ölümlerinde etkisi de maalesef fazladır. 1.5 senedir süren Ay düğümleri ile birlikte hareketi de ne yazık ki korktuğumuzu başımıza getirdi.

2o Şubat’ta gerçekleşecek olan Yeniay ise bizden yepyeni bir sayfa açmamızı istiyor. Bu yeni sayfa ise tamamen şefkat enerjileri barındıran bir şekilde açılmalı. Empati yoksunluğu ile hareket etmemiz gereken bir dönemin başlangıcındayız. Bu Yeniay özellikle semaya ellerimizi kaldırırken hangi dine mensup olursak olalım önce hepimizin adına dua ve enerji çalışmaları yapmamızı istiyor. Kolektifte çok yüksek bir korku enerjisi hakimken Balık burcunun o şifa enerjisi içeren tarafına odaklanarak pozitif enerji ile korkuları azaltabilmemiz adına destek veriyor.

Diğer yandan Yeniay zamanı Güneş-Satürn kavuşumu da sorumluluklarımızın bilincinde olarak hareket etmemiz yönünde baskı kuruyor. Satürn devrede olduğunda tamamen önümüzdeki halledilmesi gereken meselelere odaklanmamızı ister. Balık enerjisinin dağılan haline kesinlikle bir sınırlama getirecek. Ve aldığımız derslere ve sormamız gereken hesaplara odaklanarak bilinçlenmeye davet edecek. Özellikle kolektif adına yardım ve birlik bilinci bu dönem ön plana çıkıyor olacak.

Tüm bunların yanında salgın hastalık ve sudan gelen sıkıntılı durumlar ile birlikte bazı bölgelerde oldukça fazla yağışlarında tetikleneceğini belirtmeden geçmeyelim.

Herkese şimdiden şifası bol, yaralarımızın sarıldığı günler dilerim.

İlginizi çekebilir: