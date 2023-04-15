20 Nisan’da Koç burcunun 29 derecesinde Güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları çok güçlü yeniaylardır ve başlangıçları temsil ederler. Hayatımıza güçlü etkiler bırakan dönemlere işaret eder ve kadersel etkilerin devrede olduğu hızlı zamanları tetiklerler. Bu tutulma özelinde hızlı zamanlar çok daha güçlü şekilde kendini hissettirecek çünkü bir burcun 29 derecesi demek yoğun etkiler verecek demektir. Son çıkışları ilgilendiren eterik bir derecedir. Hem başlangıç hem de sonlanma aynı anda çalışıyor olacak. Yeni başlangıçlar öncesi bazı şeyleri bitirmemiz gerekir ki yeniye yer açalım. Koç tutulması bu anlamda çok güçlü etkiler barındırıyor ve cesaretli olanlara ödülleri ile geliyor.

Ülkemiz genelinde ise liderleri ve mücadele gerektiren konuları ilgilendiriyor. Tutulmanın yönetici gezegeni Mars ise Yengeç burcunda konumlanarak güvende hissetmek adına zorlayıcı koşullar olduğunu gösteriyor. Çünkü diğer yanda Plüto da kare açı ile görünüm yapıyor. Bu da bazı gelişmelerin baskılı ve dönüştürücü etkiler eşliğinde gerçekleşeceğine vurgu yapıyor. Umarım bu dönemi ülkece huzurlu bir şekilde geçirebiliriz.

Yükselen Burçlara göre etkilere gelecek olursak;

KOÇ BURCU

Çok çok önemli bir sürece giriyorsunuz. Bu tutulma önümüzdeki 2 senenin ayak sesleri açısından önemli gelişmelerinizi ve başlangıçlarınızı tetikleyecek. Yeni adımlar atma gereği duyacağınız ve önemli aydınlanmalar eşliğinde merkeze kendinizi alacağınız süreciniz başlıyor.

BOĞA BURCU

Rutin dışına çıkacağınız belki de hiç olmadığı kadar risk alma dürtünüzün tetikleneceği enteresan bir süreçte olacaksınız. Bilinçaltınız zaten uzun süredir aktifti ve bu tutulma hesapta olmayan değişiklikler ile hassasiyetinizi ekstra artacak. Aydınlanmalar yaşayacaksınız!

İKİZLER BURCU

Sosyalliğinizin artacağı bir süreçte olacaksınız. Davetler ve dernekler açısından hayli hareketli günler sizi bekliyor. Bu aktif olma hali sizi ideallerinize daha da yakınlaştırıyor gibi hissettirebilir. Yeni insanlar, yeni anlaşmalar epey yenilik hayatınıza geliyor.

YENGEÇ BURCU

Kariyer alanınız bu tutulma ile kadersel olarak aktifleşiyor. Ön plana çıkacağınız gündemler söz konusu olacak. Zaten bu tutulmadan en çok etki alan burçlardan birisiniz. Topluma yansıyan duruşunuz ve pozisyonunuzda da önemli değişiklikler ile odağınız da değişiyor olacak.

ASLAN BURCU

Pozitif bir ivme ile hayatınıza değişiklikler geliyor. Yaşam enerjinizin artacağı, yeni ufuklar keşfetmek isteyeceğiniz ve yerinizde duramayacağınız bir süreçte olacaksınız. Yurtdışı ile ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Medya alanına bağlı işler içinde güzel bağlantılar söz konusu olacak.

BAŞAK BURCU

Maddi süreçler hayatınıza hız getirebilir. Yeni bir yatırımcı bulma fırsatlarınız artacak. Aktif olun, bol görüşme alın. Evliyseniz eşinizin gelirlerin de beklenmedik iyileşmeler söz konusu olabilir. Duygu durumunuz ise dalgalı olacak, kendinizi durup dururken bile öfkeli hissedebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Çok yüksek bir etki alacaksınız. Evliliğiniz ve varsa ortaklığınız üzerinde gerçekleşen bu tutulma ile yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Bazı durumlar kadersel olarak değişiklik sürecine girebilir. Kariyerinize de yansıyacak değişimler ve yeni koşullar gündeminizi meşgul edecek.

AKREP BURCU

Sağlık alanınıza görünüm yapan tutulma ile uzun süredir rahatsızlık veren bir hastalığınıza teşhis alabilirsiniz. Baş bölgeniz özellikle hassas olacak. Tutulma günlerinde açık hava yürüyüşleri ve nefes egzersizlerini ihmal etmeyin.

YAY BURCU

Yaşam enerjisi artan bir diğer burçta sizsiniz. Sebepsiz bir neşe ve dışadönük olma hali içinde olabilirsiniz. Bu enerjik haliniz yeni bir aşk ihtimalini size getirebilir. Yaratıcılığınızın da artacağı süreç ile yeni bir hobiye de başlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Köklerinizin bulunduğu alandan etki alacaksınız. Taşınma konusu gündeminize gelebilir. Ayrıca aile büyükleri ile ekstra ilgilenmek ve onların sorunlarını çözmek gibi durumlar da söz konusu olabilir. Emlak alım satım konularınızın da aktif olacağı bir süreçte olacaksınız.

KOVA BURCU

iletişiminizin artacağı bir süreçte olacaksınız. Kardeşler ve kuzenlerinizle güzel hafta sonu kaçamakları yapabileceğiniz gündemler söz konusu olacak. Diğer yandan Baş bölgeniz, kulak, burun, boğaz bölgesi de ayrıca hassas olacak.

BALIK BURCU

Maddi alanda yenilikler söz konusu olacak. Yeni bir işe girip maddi koşullarınızda iyileştirmeler sağlayabilirsiniz. Yatırım düşünüyorsanız çok riskli hareketler yapmaktan kaçınmalısınız. Kendi değerinize odaklanacağınız enteresan eş zamanlılıklar yaşama ihtimaliniz çok yüksek olacak.

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