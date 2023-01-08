İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan Kylie Jenner ve Travis Scott, yeniden yollarını ayırma kararı aldı. Us Weekly’de yer alan habere göre; Jenner ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Travis Scott, Neol tatillerini birbirlerinden ayrı geçirdikten sonra birlikteliklerini noktaladı.

Ünlü çifte yakın bir kaynak, “Kylie ve Travis yeniden ayrıldı. Noel tatilini birlikte geçirmeyi hedeflemişlerdi ama Kylie, arkadaşları ve ailesiyle Aspen’e gitmeyi tercih etti” ifadelerini kullandı.

Jenner ve Travis Scott ikilisi, 2017 yılında başlayan ilişkilerinden 1 yıl sonra kızları Stormi’yi kucağına almıştı. Çiftin, geçtiğimiz yıl ise bir oğulları dünyaya gelmişti.