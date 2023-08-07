Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe tasarım odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Arnica tarafından hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın ikincisi 14 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Mersin Borcak Yaylası’nda birer haftalık üç dönem olarak düzenlendi.

Ülkemizin önde gelen çağdaş sanat platformlarından biri olma hedefiyle yola çıkan Arnica Art Land, Mersin’i bir çağdaş sanat merkezi haline getirirken, ülkemizin adını uluslararası sanat çevrelerinde daha bilinir kılmak ve Mersin’e bir çağdaş sanat müzesi kazandırmak amacıyla uzun vadeli bir proje olarak tasarlandı.

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Artistik Direktörü Denizhan Özer de farklı tekniklerle çalışan sanatçıların katılımıyla düzenlenen çalıştay, çağdaş Türk sanatının ulusal ve uluslararası alanda güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

1 of 5 - +

İlk yılında Türk resminin usta kuşak, orta kuşak ve genç kuşak sanatçılarını bir araya getiren çalıştay, ayrıca Türkiye’nin birçok kentinden, farklı üsluplarda eserler üreten sanatçıların buluşmasını sağladı. 2. Yılında ise uluslararası bir nitelik kazanarak Türkiye’den ve dünyadan resim ve heykel sanatında farklı üsluplarda sanatçıları bir araya getirdi.

Artistik Direktörlüğü’nü ünlü küratör Denizhan Özer’in üstlendiği çalıştay aynı zamanda; Arnica Yönetim Kurulu Başkanı, Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer tarafından, Arnica’nın kurucusu olan babaları Hasan Akın’ın anısına saygı duruşu olarak hayata geçirildi.

Sanatçıların 30 dönümlük ormanlık alanda doğa ile iç içe sanat üretimi yaptığı çağdaş sanat etkinliği; 14-21 Temmuz ’da resim, 21-28 Temmuz’da heykel ve 28 Temmuz-4 Ağustos arasında yine resim dallarında Türkiye’nin birçok kentinden ve Fransa, Gürcistan, İran, Rusya gibi farklı ülkelerden 50’yi aşkın sanatçıyı buluşturdu.

1 of 6 - +

Resim ve heykel alanında çeşitli üsluplarda çalışan sanatçılar çalıştay boyunca sanatın konuşulduğu etkinlikler, çevre gezileri, atölyelere katılırken aynı zamanda doğayla iç içe eserlerini üretti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalıştay sonunda üretilen sanat eserleri önce Arnica’nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında sergilenecek. Eserler daha sonraki süreçte Mersin’de ve başka kentlerde sanatseverlerle buluşacak.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Senur Biçer (@senur_bicer)’in paylaştığı bir gönderi