Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Empati’ programının bu haftaki konuğu oyuncu ve komedyen Tolga Çevik oldu. Sahnede tek olmayı sevdiğini belirten Çevik, “Sahnede gösteri sırasında böbrek taşı düşürdüm. İnanmadılar. 3 bin kişi vardı galiba salonda, çılgınca gülüyorlar. Taş düşürüyorum, bunun neresi komik” diyerek gösterilerinde başına gelen olaylara örnek verdi.

Progrmaın konsepti gereği kendisine anlatılan yaşanmış hikayelerle empati kuran 48 yaşındaki oyuncu, hayatına ve kendisine dair bilgiler de verdi. “Aşka inanmıyorum” diyen Tolga Çevik, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sevgi aşkın üstüne çıkıyor. Bizde aşk vardı tabii ki, ilk aşkla başladı ama, aşkın yerini sevgi aldı ve aşkın tozunu attırdı. Biz eşimle 180 derece farklıyız, o siyah sever ben kırmızı, ama bir şey olduğu anda dünya yansa birlikteyizdir.”

Ünlü oyuncu, Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge Çevik ile evliliklerinde 19’uncu yılı bitirmeye hazırlandıklarını “20 yıl olacak evliliğimizde… Ben mesela sinir eden bir adamımdır, ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. Biz birlikte olmak için varız ve çok mutluyuz. ve bunlar anlatılacak tecrübeler değil” sözleriyle dile getirdi.