Sıla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Ankara’daki müzikseverlerle bir araya geldi. Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda sahne alan şarkıcı, sevilen şarkılarını bayram coşkusuyla seslendirdi.

Sıla Gençoğlu, Konseri sırasında şarkılarının yanı sıra özel tasarım kıyafetiyle de hayranlarından tam not aldı. 42 yaşındaki sanatçı, 19 Mayıs’ı “Ne kadar kıymetli, önemli bir bayramda beraberiz hepimizin bayramı coşkuyla kutlu olsun” sözleriyle kutladı.