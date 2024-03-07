Ürdün’ün başkenti olan Amman yakınlarındaki Salt şehrinde bulunan, Osmanlı dönemi simgelerinden biri olan ve inşası 180 yıl öncesine dayanan ‘İskandarani’, Salt kentinin sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türk asıllı mirasçıları tarafından aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapı, yerli ve yabancı turistlere kafe olarak hizmet vermektedir.

Kafenin sahibi olan 38 yaşındaki Muhammed Bakir, bu mekanın ilk zamanlarda at barınağı olarak kullanıldığını, ardından 1960 yılında şekerleme atölyesine dönüştüğünü ve 1982 yılına kadar bu şekilde devam ettiğini açıkladı. Bakir, “Mekan 2016 yılına kadar kendi haline terk edilmişti. Daha sonra kökeni Hatay’ın İskenderun ilçesine dayanan amcam ve ben şimdiki haliyle kafeye dönüştürmeye karar verdik. Adını da İskandarani (İskenderunlu) koyduk” dedi.

Osmanlı tarihini canlandırması ve atalardan kalmasının bu mekana kendini bağladığını düşünen Bakir, mekanın kemer sistemi ya da Osmanlı düğümü motifi olarak bilinen yapı ile karakterize edildiğini söyledi.

Bakir, yapının yarısının caddenin alt kısmında olduğunu ve içinde ziyaretçi kabul ettikleri bir mağaranın bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda burada Osmanlı birliklerinin bölgedeki kahramanlıklarını anlatan fotoğraflar ile dönemin askerlerinin giydiği üniforma ve kullandığı teçhizatların sergilendiğini de sözlerine ekledi.

Kültürel ve dini çeşitliliği ile öne çıkan Salt şehri, 27 Haziran’da ‘Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ (UNESCO) tarafından ‘hoşgörü ve misafirperverlik şehri’ olarak adlandırılarak Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Ayrıca şehir, Sultan İkinci Abdülhamid’in tahta çıkması vesilesiyle inşa edilen Osmanlı Saray Evi olmak üzere birçok tarihi, arkeolojik ve miras alanına ev sahipliği yapmaktadır.

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