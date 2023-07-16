17 Temmuz’da 21:31’de Yengeç burcunun 24 derecesinde Yeniay gerçekleşecek. Yengeç burcu aile, beslenme, emlak, yeme içme, vatan sevgisi, aidiyet duygusunu temsil eder. Dolayısıyla gündemimizde olan başlıklar bu konular üzerinden olacak.

Bu Yeniaya Plüton sert bir açıyla eşlik edecek. Şuan Oğlak burcunda retro yapan Plüton son demlerinde halledilmesi gereken ailevi konulara vurgu yapacak. Plüton uzun transit yapan bir gezegen ve bir burçtan çıkarken yaşanan gökyüzü olaylarına etki ettiği zaman o konular bir daha açılmamak üzere dönüşerek kapanır.

Dolayısıyla bu yeniay içinde Plütonik etkiler devrede olacak. Duygusal yönden bizi beslediğini zannettiğimiz durumların gerçek yüzünü fark edecek olaylar bu dönem tetiklenebilir. Durduğunuz yerin farkına varabilirsiniz. Ayrıca ailevi ve duygusal ilişkilerinizde hak ediş zamanında olduğunuzu da bilmelisiniz. Dönüşen konular gerçekten emek veren kişiler için pozitif yönde çalışacaktır.

Yükselen Burçlara göre etkilerine gelecek olursak;

KOÇ; En fazla etkiyi alacak olan burçlardan birisiniz. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Aile olmanın öneminin farkında olacağınız bu yeniay ailevi ilişkilerinizi de düzenleyebilirsiniz.

BOĞA; Yeni projeler üretmek ve bu projeleri pazarlamak için doğru dönemdesiniz. İletişim yoğunluğunuz çok fazla özellikle kardeş ve kuzenlerle olan diyaloglarınızda da artışın olacağı bir süreçtesiniz.

İKİZLER; Maddi anlamda yeni bir gelir kapısı açılabilir. Daha fazla iletişim kurarak maddi kaynaklarınızı arttırma şansınızın olduğu bir süreçtesiniz. Uzun vadeli iş planları inşa etmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ; Burcunuzda gerçekleşen yeniay size son 14 yılın ödüllerini getirebilir. İlişkilerinize verdiğiniz emekler ve zorlanmalar artık son buluyor. Yepyeni kararlarla yeni başlangıçlara hazır olun.

ASLAN; Rahatsızlıklarınız varsa şifalanmak için güzel bir süreçtesiniz. Yeni bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bağımlılıklarınızdan kurtulmak ve ruhsal sağlığınıza odaklanabilir ve sorunlarınızı aşabilirsiniz.

BAŞAK; Organizasyon ve dernek işleriniz varsa yeni projelere başlayabilirsiniz. Faydacı yönünüzün ortamlarda dikkat çekeceği bir zamandasınız. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerinizde artış olabilir.

TERAZİ; Toplumsal statünüzde ani bir değişiklik söz konusu olabilir. Hayatınızdaki otorite figürleriyle olan diyaloglarınızı düzetlmek ve yeni bir döngü açmak içinde doğru zamanda olacaksınız.

AKREP; Hukuki konularda yeni bir döneme girebilirsiniz. Hayata bakış açısınız değişecek. Aile değerlerine daha fazla önem verebilirsiniz. Ya da kötü giden ilişkilerinizi tamamen koparabilirsiniz.

YAY; Eşinizin gelirleri ile ilgili gelişmeler olabilir. Aileden gelen miras konularınızda paylaşımlar yapılabilir. Eğer borçlarınız varsa kredi yoluyla borçlarınızı da yapılandırabilirsiniz.

OĞLAK; Yeniay sizi de yakından ilgilendiriyor. Evlilik ve ortaklık alanınızda gerçekleşen bu yeniay ile yepyeni kararlar alabilirsiniz. Plüto burcunuzdan çıkmadan size ödüllerini getireceği bir sürece girdiniz.

KOVA; Çalışma hayatınızda yeni sürpriz gelişmeler olabilir. İşinizi başka bir yere taşıyabilirsiniz. Yeni bir ekiple çalışmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca evcil hayvan sahiplenmek içinde doğru bir zamandasınız.

BALIK; Yaratıcı enerjinizin oldukça arttığı bir süreçtesiniz. İlham kapıları bu dönem açılabilir. Duygusal açıdan sizi besleyecek yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili de kararlar alabilirsiniz.