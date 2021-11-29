Türkiye’nin tek uluslararası tasarım yarışması 15. İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, Raffles İstanbul’da, birbirinden özel davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Genç yeteneklerin sektöre kazandırılması ve ihracata farklı bir bakış açısı katılabilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül gecesinde finale kalan 11 finalist tasarımcı oldu, ünlü tasarımcı Tuvana Büyükçınar’ın mentörlüğünde hazırlana tasarımlar gecede sergiledi.

Sunuculuğunu ünlü model Çağla Şikel’in yaptığı yarışmanın jüri koltuğunda, Fatih Bilici’nin başkanlığında, tasarımcı Cihan Nacar, Özlem Süer, Büşra Orakçıoğlu, Yasemin Taciroğlu, Siren Ertan, Fidan Şimşek, Ece Ege, Nihan Peker’in yanı sıra Nur Bilen Yavuzer, Pascaline Wilhelm, Cerruti satış direktörü Marco Martini ve iş ve tasarım dünyasından ünlü isimlerde yer aldı.

Gecenin ev sahibi olan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, yarışmayı, sektörün tasarıma ve tasarımcıya verdiği önemi ve değeri ortaya koyan bir kanıt olarak nitelendirdiklerini söyledi. 2021 yılında “Farkında Ol” sloganı ile sürdürülebilirliğin tekstil sektöründeki önemine dikkat çekilen yarışmada yarışmacılar doğadan ve tarihimizden ilham aldıkları tasarımlarını Didem Soydan ve Deren Talu gibi ünlü modellerin de taşıdığı bir defile ile sergiledi. Birincilik Özlem Akgül’ün olurken Özlem Daylan Bozoğlan ikinci, Pelin Su Karasu ise üçüncü oldu.







Gecenin sonunda sahne alan başarılı şarkıcı Sertab Erener sevilen şarkıları ile izleyicilerle buluştu.