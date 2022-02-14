14 Şubat Sevgililer Günü’nde pek çok internet kullanıcısı eşine veya sevgilisine hediye edeceği romantik şarkıları ve sözlerini araştırıyor. Biz de sizler için 14 Şubat Sevgililer Günü temalı şarkıları derledik. İte 14 Şubat’a özel14 romantik şarkı!
Taylor Swift – Love Story
Fikret Kızılok – Farketmeden
Conan Gray – Heather
Sezen Aksu – Kaybolan Yıllar
Zuhal Olcay – Pervane
MFÖ – Güllerin İçinden
Ariana Grande – pov
Müslüm Gürses – Sensiz Olmaz
Ajda Pekkan – Sensiz Yıllarda
Whitney Houston – I Will Always Love You
Hüsnü Arkan & Birsen Tezer – Hoşgeldin
Bülent Ortaçgil – Bütün Sokaklarım
LP – Lost On You
Sting – Shape of My Heart
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