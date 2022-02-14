14 Şubat Sevgililer Günü’nde pek çok internet kullanıcısı eşine veya sevgilisine hediye edeceği romantik şarkıları ve sözlerini araştırıyor. Biz de sizler için 14 Şubat Sevgililer Günü temalı şarkıları derledik. İte 14 Şubat’a özel14 romantik şarkı!

Taylor Swift – Love Story

Fikret Kızılok – Farketmeden

Conan Gray – Heather

Sezen Aksu – Kaybolan Yıllar

Zuhal Olcay – Pervane

MFÖ – Güllerin İçinden

Ariana Grande – pov

Müslüm Gürses – Sensiz Olmaz

Ajda Pekkan – Sensiz Yıllarda

Whitney Houston – I Will Always Love You

Hüsnü Arkan & Birsen Tezer – Hoşgeldin

Bülent Ortaçgil – Bütün Sokaklarım

LP – Lost On You

Sting – Shape of My Heart

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