2 hafta önce, 11 yıllık eşi Hanzade Ofluoğlu‘ndan tek celsede boşanan Saygun Ofluoğlu, yeni aşkı Deren Eren‘le el ele pozunu instagram’da paylaştı.

Survivor’dan döndükten kısa bir zaman içerisinde, 11 yıllık eşi Saygun Ofluoğlu’ndan ani bir şekilde boşanma kararı alıp hızla boşanan sunucu Hanzade Ofluoğlu, magazin gündemine bu boşanma haberiyle bomba gibi düşmüştü. Hanzade Ofluoğlu’nun 2 hafta önce boşandığı eski eşi Saygun Ofluoğlu, Instagram hesabında yeni aşkının elini tutarken ki fotoğrafını paylaştı.

Bu gönderi akıllara 11 yıllı evliliği ihanetin bitirdiğini düşündürdü.