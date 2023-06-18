‘Hercai’ ve ‘Gülümse Kaderine’ isimli yapımlarda rol alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı olarak 173 kilodan 65 kiloya kadar düşmüştü. Tam 108 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan oyuncunun vücudunda bazı deformeler oldu.

Samat, bunları gizlemek yerine kendisiyle barışık bir şekilde tatil pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına “Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi” notunu düştü.