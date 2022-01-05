Eski Futbolcu Özer Hurmacı 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı ile ani bir boşanma kararı almıştı, çiftin boşanma davasında yeni gelişme yaşandı.

Özer Hurmacı eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuş ve evliliği bitirme kararı almıştı.

Hurmacı çifti’nin ayrılıkları kısa sürdü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından barıştıklarını duyurdu.

Çift, mahkemeye başvurarak karşılıklı açtıkları Boşanma davalarından ve katılma alacağı davasından vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sundu. Feragat dilekçesini inceleyen mahkeme, çiftin boşanma davasını reddetti.