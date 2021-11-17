10 sene sonra ilk kez

Arnavutköy’deki bir mekan çıkışında görüntülenen Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu, gazetecilerin konuşma isteğini kırmadı.

Ünlü oyuncu, 29 Ekimde eşi Kenan Doğulu ile sahnedeki dansı sorulunca, “10 sene sonra ilk kez beni sahneye davet edip dansa kaldırdı” dedi. Güzel oyuncuya, dişlerinin arasını yaptırdığı ve sosyal medyada aldığı tepkiler sorulunca gülerek, “Bu konuyu kapatalım artık” ifadelerini kullandı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun dans ettiği anlar;

Beren Saat, ‘Kulüp’ dizisindeki teklifi reddetmesinin ardından rolü Gökçe Bahadır’ın kapmasıyla ilgili de konuştu. Oyuncu, “Biliyorsunuz biz uzun süre hazırlanmıştık, o da çok haber oldu ama ben Gökçe’yi de arayıp, tebrik ettim” diyerek, hızla basın mensuplarının yanından ayrıldı.