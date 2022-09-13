Demet Evgar’ın ‘Zeynep’, Emre Karayel’in ‘Ozan’ karakterini canlandırdığı çok sevilen komedi dizisi ‘1 Kadın 1 Erkek’, 15 Eylül tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Kanada yapımı bir diziden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek, Zeynep ve Ozan karakterinin ilişkileri içerisinde yaşadıklarını konu alıyor.

Dizi ilk olarak 2008 yılında TürkMax’ta yayınlanıp 2012 yılında Star TV’ye transfer olmuştu. Star TV’de 375. bölümüyle final yapan dizi 11 Eylül tarihinde Fox’ta ekranlara geri döndü. Dizi son olarak 8 Nisan 2015’te 416. bölümüyle bir kez daha final yaptı.

İzleyiciler tarafından severek izlenen ‘1 Kadın 1 Erkek’ için güzel haber Netflix’ten geldi. Dizinin yayın tarihi 15 Eylül olarak açıklandı.